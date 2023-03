Biathlon: Aufreizende Aktion beim Finale in Oslo

Dominator Johannes Thingnes Bö krönt seinen Triumphzug beim Heimspiel in Oslo mit einer lässigen Geste. Ex-Weltmeister Benedikt Doll verpasst eine weitere Podestplatzierung knapp.

Der als Gesamtweltcupsieger schon feststehdende Bö siegte beim Weltcup-Finale in Oslo in der Verfolgung über 12,5 km, in seinem 18. Saisonrennen holte er sich damit den 15. Erfolg.