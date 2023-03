Wintersport: Spektakuläre Reunion eines deutschen Traumpaars

Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Aljona Savchenko und ihr ehemaliger Partner Robin Szolkowy sind wieder vereint. Die beiden tun sich für ein großes Projekt in Chemnitz zusammen.

Paarlauf-Olympiasiegerin Aljona Savchenko kehrt als Trainerin nach Chemnitz zurück und wird an ihrer alten Wirkungsstätte zusammen mit ihrem früheren Eislauf-Partner Robin Szolkowy Nachwuchstalente betreuen.

Savchenko postete den Artikel in ihrem Instagram-Profil zu einem Bild von ihr und Szolkowy.

Savchenko und Szolkowy holten fünfmal WM-Gold

Mit dem vier Jahre älteren Chemnitzer an ihrer Seite holte die 39-Jährige von 2004 bis 2014 insgesamt fünfmal WM- und viermal EM-Gold sowie zweimal Bronze bei den Olympischen Spielen 2010 und 2014. Nach Szolkowys Rücktritt gewann Savchenko mit ihrem neuen Partner Bruno Massot 2018 in Pyeongchang olympisches Gold - ihre magische Kür für die Ewigkeit begeisterte weit über die Eiskunstlauf-Welt hinaus .

Im März 2022 kehrte Aljona Savchenko Deutschland den Rücken und wechselte als Bondscoach in die Niederlande. Dort sollte sie ein neues nationales Eiskunstlauf-Trainingszentrum in Heerenveen leiten, dessen Eröffnung für das Frühjahr 2023 geplant war. Savchenkos Vertrag in den Niederlanden lief ursprünglich bis 2024.