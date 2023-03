Alle Bemühungen gescheitert: Djokovic-Entscheidung gefallen!

Selbst Floridas Gouverneur Ron DeSantis hatte sich eingeschaltet, doch letztlich waren alle Bemühungen vergeblich: Der Weltranglistenerste Novak Djokovic erhält keine Ausnahmegenehmigung für eine Einreise in die USA und wird deshalb nach Indian Wells auch beim zweiten Tennis-Masters der Saison in Miami fehlen.

"Wir haben getan, was wir konnten, so wie schon Turnierdirektor Tommy Haas in Indian Wells alle Hebel in Bewegung gesetzt hat", sagte Blake: "Leider hatten wir keinen Erfolg." Djokovic ist nach der verletzungsbedingten Absage des Spaniers Rafael Nadal der zweite Topspieler, der in den USA fehlt.