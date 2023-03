Red Bulls von der Rolle: "In die dreckige Gegend gehen"

"Wir können den Kopf nicht in den Sand stecken. Wir gehen jetzt nach Hause und wollen die Serie wieder an uns reißen", so Abeltshauser, der Nationalspieler weiß natürlich um den Ernst der Lage. Dem verpatzten Heimauftakt am Mittwoch (1:3) ließen die Münchner im Norden die nächste Niederlage folgen, beim Serienstand von 0:2 muss am Sonntag (15.15 Uhr) unbedingt ein Sieg her, ansonsten haben die Pinguins vier Matchbälle.