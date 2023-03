Psychologie: Gosens macht Bachelor-Abschluss

Nationalspieler Robin Gosens von Inter Mailand hat seinen Bachelor-Abschluss in Psychologie gemacht.

Fußballer mit Köpfchen: Nationalspieler Robin Gosens von Inter Mailand hat seinen Bachelor-Abschluss in Psychologie gemacht. "Endlich. Nach 4 Jahren harter Arbeit habe ich es vollbracht", schrieb der 29-Jährige am Freitag auf Instagram und postete dazu ein Bild seiner Urkunde.

"Es war ein langer Weg, der mich viel Kraft und Energie gekostet hat, weil der Fußball und meine Familie natürlich die Hauptrollen in meinem Leben einnehmen", schrieb Gosens, der seinen Hochschulabschluss an der in Baden Württemberg ansässigen SRH-Fernschule erlangte.