Warum der FC Bayern ein rotes Tuch für Haaland ist - Duell mit Manchester City in der Champions League

Die Auslosung des Viertelfinales in der Champions League ergab das Hammerlos zwischen dem aktuellen Premier-League-Sieger und dem deutschen Rekordmeister. Hassan Salihamidzic betitelte die Paarungen am 11. und 19. April (LIVE im Ticker auf SPORT1 ) bereits als weiteres „kleines Finale“.

Pep Guardiola und seine bayerische Vergangenheit

Immerhin an der Leistung dürfte es nicht gelegen haben: Pep Guardiola erreichte in 102 Bundesligaspielen einen Punkteschnitt von 2,52 Punkten als Trainer, so erfolgreich war kein Bayern-Trainer zuvor - und auch keiner danach. Zum Vergleich: Nagelsmann steht nach 58 Spielen bei 2,22 Punkten.

João Cancelo und das Duell mit der Hassliebe

Das Spielsystem kam augenscheinlich auch ohne Cancelo aus, den es förmlich im Eilverfahren zurück in den Süden zog. Bis 2019 spielte er bei Juventus Turin, diesmal legte er allerdings auf halbem Weg einen Stopp ein: An der Säbener Straße.

Zieht es ihn am Ende seiner Leihe im Sommer also doch zurück zu Manchester City? „Joao ist ein Spieler des FC Bayern. Mehr habe ich da momentan nicht dazu zu sagen“, äußerte sich Pep Guardiola zuletzt vor dem Aufeinandertreffen gegen Crystal Palace. Eine Liebesbekundung klingt anders.

Trainer-Duell Nagelsmann vs. Guardiola

„Peps Mannschaften machen Spaß“, adelte Julian Nagelsmann einen seiner bayerischen Vorgänger auf einer Pressekonferenz am Freitag in den höchsten Tönen, er schwärmte von dessen offensiver Fußballidee und langen Ballbesitzphasen: Pep Guardiola.

„Nagelsmann beeindruckt mich, er ist so jung“, sagt Guardiola über den gebürtigen Landsberger. Sie seien durch einen gemeinsamen Freund in Kontakt gekommen, schrieben sich SMS - das war 2018.

Nun steht das erste Aufeinandertreffen der beiden Klubs jemals in einem K.o.-Duell in der Champions League an. Das Hinspiel steigt am 11. April im Etihad Stadium in Manchester.