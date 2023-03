2. Bundesliga: Wieder holt sich Darmstadts mentaler Knockout? Kolumne von Markus Höhner

Der mentaler Knockout der vergangenen Spiele sitzt Darmstadt noch in den Knochen. Der Spitzenreiter muss beim Derby ein Zeichen setzen

Maik ist ein sehr authentischer Typ, der neben seiner Expertise als Ex-Profi eine unglaubliche Lust auf Fußball ausstrahlt. Das lässt uns aus meiner Sicht sehr gut zueinander passen. Und wenn man, so wie er und ich, ein solches Derby vor der Brust hat, dann regiert nur noch Vorfreude. Ich glaube, da können sich viele Fußballfans reindenken.

Was heißt „wieder“? „Wieder“ heißt, dass sich völlig unerwartet nun doch Parallelen zur letzten Saison auftun, in der man in der Rückrunde den schon greifbaren Aufstieg doch noch verspielte und die Relegation hauchdünn verpasste. Damals war der Einbruch ganz offensichtlich ein mentales Einsacken unter dem Druck, kurz vor Erreichen des großen Ziels doch noch zu scheitern. Sie scheiterten!