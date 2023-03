Zweite Niederlage: Topfavorit München droht das frühe Aus

Dem Topfavoriten Red Bull München droht in den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das frühe Aus. Nach der 1:3-Heimpleite zum Auftakt verlor der Hauptrundensieger auch das zweite Viertelfinale bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 2:3 (0:0, 2:1, 0:2) und liegt in der Serie "best of seven" mit 0:2 zurück. Am Sonntag (15.15 Uhr/MagentaSport) hat das Team des DEL-Rekordtrainers Don Jackson wieder Heimrecht.