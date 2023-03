Nach Bar-Eskapade: Ermittlungen gegen Walker eingestellt

Kyle Walker muss nicht mit weiteren polizeilichen Ermittlungen rechnen, nachdem er sich in einer Bar in der Nähe von Manchester entblößt haben soll.

Der englische Fußball-Nationalspieler Kyle Walker muss nicht mit weiteren polizeilichen Ermittlungen rechnen, nachdem er sich Anfang März in einer Bar in der Nähe von Manchester entblößt haben soll. Wie die Polizei von Cheshire am Freitag bekannt gab, wurden die Untersuchungen gegen den Verteidiger von Manchester City eingestellt.