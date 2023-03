3. Liga: FC Viktoria Köln – SV Meppen, 3:1 (1:1)

Der SV Meppen ging durch Sascha Risch in der 19. Minute in Führung. Nach nur 22 Minuten verließ Willi Evseev vom Tabellenletzten das Feld, David Vogt kam in die Partie. Ehe es in die Halbzeitpause ging, hatte das Match noch einen Treffer parat. Vor 3.064 Zuschauern markierte Robin Meißner das 1:1. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. In der Pause stellte Olaf Janßen um und schickte in einem Doppelwechsel Lars Dietz und Jamil Siebert für David Philipp und Hamza Saghiri auf den Rasen. Mit Bruno Gabriel Soares und Morgan Faßbender nahm Ernst Middendorp in der 51. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Lukas Mazagg und Marius Kleinsorge. Dass der FC Viktoria Köln in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Meißner, der in der 82. Minute zur Stelle war. Ernst Middendorp wollte Meppen zu einem Ruck bewegen und so sollten Lukas Eixler und Christoph Hemlein eingewechselt für David Blacha und Risch neue Impulse setzen (83.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Patrick Sontheimer, der das 3:1 aus Sicht von Viktoria perfekt machte (90.). Am Ende behielt Vikt. Köln gegen den SV Meppen die Oberhand.