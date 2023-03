2. Liga: DSC Arminia Bielefeld – 1. FC Nürnberg, 2:2 (2:0)

Die 23.473 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Masaya Okugawa brachte die Arminia bereits in der siebten Minute in Front. Fabian Klos beförderte das Leder zum 2:0 der Elf von Trainer Uwe Koschinat über die Linie (23.). Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Kabine. In der Pause stellte Dieter Hecking um und schickte in einem Doppelwechsel Johannes Geis und Christoph Daferner für Jens Castrop und Fabian Nürnberger auf den Rasen. Kwadwo Duah verkürzte für Nürnberg später in der 57. Minute auf 1:2. Mit Klos und Jomaine Consbruch nahm Uwe Koschinat in der 67. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Bryan Lasme und Ivan Lepinjica. Dieter Hecking wollte den 1. FC Nürnberg zu einem Ruck bewegen und so sollten Erik Shuranov und Pascal Köpke eingewechselt für Duah und Nathaniel Brown neue Impulse setzen (88.). Für den Gast avancierte Shuranov zu dem Mann, der in der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 2:2 (90.) doch noch den Ausgleich erzielte. Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich Bielefeld und der Club schließlich mit einem Remis.