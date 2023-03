2. Liga: 1. FC Heidenheim 1846 – Karlsruher SC, 5:2 (2:2)

Leon Jensen ließ sich in der 14. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:0 für Karlsruhe. Mit dem Toreschießen war noch lange nicht Schluss, als Mikkel Kaufmann vor den 12.975 Zuschauern den zweiten Treffer des Spiels für die Gäste erzielte. Tim Kleindienst schlug doppelt zu und glich damit für den 1. FC Heidenheim 1846 aus (38./45.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. In der Halbzeit nahm Heidenheim gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Stefan Schimmer und Kevin Sessa für Christian Kühlwetter und Tim Siersleben auf dem Platz. Der Tabellenführer drückte aufs Tempo und brachte sich durch Treffer von Kleindienst (49.), Florian Pick (62.) und Sessa (88.) auf die Siegerstraße. In der 66. Minute stellte der Karlsruher SC personell um: Per Doppelwechsel kamen Budu Zivzivadze und Lucas Cueto auf den Platz und ersetzten Fabian Schleusener und Jensen. Nach der Beendigung des Spiels durch Referee Dr. Braun (Wuppertal) feierte der 1. FC Heidenheim 1846 einen dreifachen Punktgewinn gegen den KSC.