Heidenheim an der Tabellenspitze - Klos trifft für Bielefeld

Heidenheim an der Brenz (SID) - Torjäger Tim Kleindienst hat den 1. FC Heidenheim mit einem Dreierpack an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga geführt. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt setzte sich am Freitagabend nach einem 0:2-Rückstand gegen den Karlsruher SC noch mit 5:2 (2:2) durch und überholte zunächst Darmstadt 98 und den Hamburger SV.

Leon Jensen (14.) und Mikkel Kaufmann (23.) hatten in Heidenheim die Gäste vor 12.975 Zuschauern mit 2:0 in Führung gebracht. Der KSC sah in der höchst unterhaltsamen Partie schon wie der sichere Sieger aus: Zunächst traf Jensen im Nachschuss, nachdem Kaufmann an Torhüter Kevin Müller gescheitert war. Dann schloss Kaufmann eine schnelle Umschaltsituation mit dem 2:0 ab.