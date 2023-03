Kleindienst führt Heidenheim an die Tabellenspitze

Torjäger Tim Kleindienst hat den 1. FC Heidenheim mit einem Dreierpack an die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga geführt.

Heidenheim an der Brenz (SID) - Torjäger Tim Kleindienst hat den 1. FC Heidenheim mit einem Dreierpack an die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga geführt. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt setzte sich am Freitagabend nach einem 0:2-Rückstand gegen den Karlsruher SC noch mit 5:2 (2:2) durch und überholte zunächst Darmstadt 98 und den Hamburger SV.