Neulinge, Rückkehrer, Kapitän und Verzicht von Sane: Das steckt hinter Flicks DFB-Kader So erklärt Flick den Sané-Verzicht

"Hat absolutes Leader-Potenzial!" Wird ER der neue DFB-Chef?

Patrick Berger

Hansi Flick krempelt seinen Kader nach der enttäuschenden WM kräftig um. SPORT klärt auf, was hinter den Veränderungen steckt.

105 Tage nach dem WM-Fiasko hat Hansi Flick seinen neuen DFB-Kader bekanntgegeben!

Mit dabei: Gleich fünf Neulinge und vier Rückkehrer. Wieso wurden sechs WM-Fahrer nicht berücksichtigt? Wer steht nach dem Ausfall von Manuel Neuer im Tor? Wer ist Kapitän? Und was erwartet der Bundestrainer von seiner Mannschaft nach dem Katar-Desaster? (NEWS: Sané nicht dabei! Diese Stars fehlen noch)

SPORT1 klärt auf!

Gegen wen spielt Deutschland? Weil das DFB-Team als Gastgeber automatisch für die EM 2024 qualifiziert ist, bestreitet es bis dahin nur Testspiele. Am Montag trifft sich die Mannschaft in Frankfurt zu einem neuntägigen Lehrgang und bestreitet zwei Freundschaftsspiele gegen Peru (25. März, in Mainz) und Belgien (28. März, in Köln).

Welche Spieler sind dabei? Flick verzichtet bewusst auf mehrere Routiniers. Nicht dabei sind unter anderem die sechs WM-Fahrer Thomas Müller, Ilkay Gündogan Niklas Süle, Antonio Rüdiger, Jonas Hofmann und Leroy Sané sowie Marco Reus.

Der DFB-Coach stellte auf SPORT1-Nachfrage klar, dass es sich bei den Nicht-Nominierungen keineswegs um Leistungsgründe handelt: „Wir haben bewusst auf etablierte Spieler verzichtet, weil wir den neuen Spielern Raum geben müssen, sich nicht nur im Training, sondern auch in den Spielen zeigen zu können. Wir sind der Meinung, dass wir die etablierten Spieler nicht zu uns holen, sie acht Tage trainieren und sie dann nicht spielen lassen. Die Zeit können sie zuhause in ihren Vereinen besser nutzen.“

Der Coach weiter: „Wir wollen Spieler sehen, die zuletzt vielleicht nicht so die Chance hatten. Wir müssen außerdem Alternativen suchen und den Kader breiter aufstellen.“

ter Stegen Nummer eins

Wer ist neu dabei? In Marius Wolf (27/BVB), Mergim Berisha (24/Augsburg), Felix Nmecha (22/Wolfsburg), Kevin Schade (21/Brentford) und Josha Vagnoman (22/Stuttgart) werden gleich fünf Debütanten am Montag in Frankfurt erwartet.

Mit der U21-Nationalmannschaft, die sich auf die EM in Rumänien und Georgien (Juni bis Juli) vorbereitet, soll es ab sofort eine enge Verzahnung geben. So wird Flick am Montag in Frankfurt eine Pressekonferenz zusammen mit U21-Coach Antonio di Salvo und Neu-Sportchef Rudi Völler abhalten. „Wir haben einige Spieler aus der U21 abgezogen und einen sehr guten Austausch“, betont Flick.

Überraschend ist vor allem die Berufung von Rechtsverteidiger Vagnoman, der zuletzt beim VfB Stuttgart nicht mal Stammspieler war. Flick sagt über den früheren HSV-Profi und U21-Europameister von 2021: „Mit der Idee, wie er Fußball spielt, kann er uns einiges geben. Wir wollen ihn fürs nächste Jahr fördern.“

Hoffnungsträger Florian Wirtz, der eigentlich noch für den Nachwuchs auflaufen könnte, ist fest für die A-Nationalmannschaft eingeplant und demnach kein Thema für die U21-EM. „Er ist rausgewachsen und im Sommer bei uns“, verkündet Flick.

Wer kehrt zurück? Im wiedererstarkten Dortmund-Star Emre Can, der unter Flick bislang noch gar nicht berufen wurde, Keeper Bernd Leno und den zuletzt verletzten Timo Werner und Florian Wirtz (fehlten beide in Katar) gibt es gleich vier Rückkehrer. Mario Götze, Armel Bella Kotchap und Niclas Füllkrug sind erneut dabei.

Wer steht im Tor? Marc-André ter Stegen wird nach dem Ausfall von Stammtorwart Manuel Neuer im Kasten stehen. „Es ist geplant, dass er beide Spiele macht“, sagte Flick. In der internen Hackordnung sind Kevin Trapp und Bernd Leno dahinter.

Wer ist Kapitän? Flick bleibt seiner Regel treu, wonach der Spieler mit den meisten Länderspielen die Binde trägt. Bayern-Star Joshua Kimmich ist mit 74 Einsätzen Führender. „Er wird die Mannschaft als Kapitän auf den Platz führen“, erklärt Flick.

Flick-Ansage: „Haben Bringschuld“

Mit welcher Binde wird gespielt? Das Tragen der „One-Love“-Binde war in Katar ein heiß diskutiertes Thema und störte am Ende auch die Mannschaft. Der neue DFB-Sportchef Rudi Völler forderte zuletzt die Rückkehr der schwarz-rot-gelben Deutschland-Binde.

Mit welchem Stofffetzen wird Kimmich in Mainz und Köln auflaufen? „Das ist aktuell kein Thema für mich“, sagte Flick. „Es kann aber nicht sein, dass andere Dinge im Fokus stehen. Die Mannschaft hat den Auftrag, guten Fußball zu spielen.“

Wieso nimmt Flick nur 24 Spieler mit? „Wenn der Kader so groß ist, können wir nicht optimal trainieren“, erklärt Flick, der in Katar noch 26 Kicker dabei hatte. „Bei einem Abschlusstraining mit 11 gegen 11 fallen sonst immer drei weg.“

Was erwartet Flick nach dem Katar-Desaster? „Wir wollen zwei erfolgreiche Spiele haben und wissen, dass wir in der Bringschuld sind“, sagt der Ex-Bayern-Coach. „Wir erwarten von allen, dass sie sich als Nationalspieler sich zerreißen.“ Es gehe 15 Monate vor der Heim-EM auch darum, die Gunst der enttäuschten Fans wieder zurückzugewinnen „Wenn die Mannschaft alles zeigt und gibt, dann werden die Zuschauer das automatisch wahrnehmen.“

Öffnet sich das DFB-Team den Fans? Ja! Gleich am Montag soll es um 16.30 Uhr im Stadion am Brentanobad in Frankfurt eine öffentliche Regenerations-Einheit geben. Kostenlose Tickets können die Fans online kaufen.