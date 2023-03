Anzeige

BVB-Star Haller emotional über Krebs-Erkrankung - „Willst nicht aufstehen“ Haller gibt emotionale Einblicke

Terzic: "Bin nicht so vergesslich wie die Medien"

SPORT1

Sebastien Haller legt rund um seine Krebs-Erkrankung offen. Der Franzose spricht über seinen schweren Weg zurück und seine besondere Beziehung zu Union-Verteidiger Timon Baumgartl.

BVB-Star Sebastien Haller hat in aller Offenheit über das Loch gesprochen, in das er nach seiner Hodenkrebs-Erkrankung gefallen ist.

„Du fühlst dich schwach und willst einfach nicht aufstehen, der Antrieb fällt dir schwer“, sagte der Dortmunder Stürmer im Interview mit dem BVB-Vereinsmagazin über die ersten Tage der Chemotherapie: „Aber du musst! Die Kinder sind dann schon in der Schule, du musst dich zwingen, etwas zu essen, danach zu trainieren (…). Das ist hart!“

Horror-Diagnose Hodenkrebs nach BVB-Wechsel

Haller war im Juli 2022 zum Vizemeister gewechselt und hatte kurz darauf die Diagnose Hodenkrebs erhalten.

Während der schwierigen Monate, in denen Haller zwei Operationen und vier Chemotherapien über sich ergehen lassen musste, halfen ihm vor allem seine Frau und seine zwei Kinder.

„Geh mal in ein Krankenhaus und guck dir Familien an, in denen ein Elternteil von Krebs betroffen ist. Das ist hart, für beide Seiten“, schilderte der Mittelstürmer: „Du musst nicht nur gegen die Krankheit, sondern auch für deine Kinder kämpfen.“

Besonderes Comeback für Haller

Am 22. Januar kehrte der Franzose gegen Augsburg auf den Bundesliga-Rasen zurück und Anfang Februar traf er erstmals nach seiner Erkrankung – ausgerechnet am Weltkrebstag. „Was für ein großartiger Moment! Dieses Tor hat bestätigt, dass der Trainer richtig lag mit seinem Vertrauen in mich. Und ich habe den Job erledigt.“

Unterstützung erhielt Haller auch von zahlreichen Fußball-Kollegen, wie Unions Timo Baumgartl. „Timo war wie ich an Hodenkrebs erkrankt, er hat sich nach meiner Diagnose sofort bei mir gemeldet und mir viele Ratschläge gegeben.“

Baumgartl hatte im vergangenen Sommer den Wunsch geäußert, sich in der Rückrunde gegen den BVB mit Haller auf dem Platz zu duellieren. „Darauf freue ich mich!“, versicherte Haller mit Blick auf das Spiel in Dortmund am 8. April.

Leidensgenossen helfen Haller

Auch mit Marco Richter und Jean-Paul Boetius habe sich Haller regelmäßig ausgetauscht. Bei den beiden Hertha-Profis wurde im Sommer ebenfalls Hodenkrebs diagnostiziert, beide hatten aber „das Glück, keine Chemotherapie absolvieren zu müssen“.

