Formel 1: Red Bull zum Auftakt in Saudi-Arabien vor Alonso

In dieser Reihenfolge hatte das Trio auch beim Saisonauftakt in Bahrain das Podest belegt, vor dem zweiten Rennen in Dschidda am Sonntag (18.00 Uhr MEZ/Sky) bestätigte sich nun der erste Eindruck: Die Autos von Aston Martin, Ex-Team von Sebastian Vettel, gehören neuerdings zu den schnellsten im Feld. Alonsos Teamkollege Lance Stroll sortierte sich als Vierter ein.