Wintersport: Beängstigender Schockmoment nach Weltrekord

David Vencl stellt in der Schweiz eine neue Bestmarke im Eistauchen auf. Als er wieder an die Oberfläche kommt, spuckt er Blut.

Der Tscheche David Vencl hat am Dienstag in der Schweiz einen neuen Weltrekord im Eistauchen aufgestellt. Im Silsersee bei St. Moritz in der Schweiß tauchte er 52,1 Meter tief.