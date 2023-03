2. Bundesliga mit Topspiel SV Darmstadt - FCK sowie Heidenheim - KSC und Hansa - HSV live im TV, Stream, Ticker

Die Spannung in der 2. Bundesliga steigt. Im Aufstiegsrennen geht es eng zu, genauso wie im Tabellenkeller. Im Topspiel will Darmstadt gegen den FCK Platz eins festigen. Alle Infos zum 25. Spieltag.

Gegen den Tabellensechsten möchten die Lilien am 25. Spieltag wieder in die Spur finden und den Platz an der Tabellenspitze festigen. Und was machen Darmstadts Verfolger, der HSV und Heidenheim?