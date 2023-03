Tennis: Mit Maria und Niemeier gegen Brasilien

Anzeige

Niemeier (r.) und Maria (l.) spielen gegen Brasilien © AFP/SID/ADRIAN DENNIS

SID

Mit Tatjana Maria und Jule Niemeier: Die Tennis-Frauen treten in der Qualifikationsrunde des Billie Jean King Cups in Bestbesetzung an.

Mit Tatjana Maria und Jule Niemeier zum Ticket für die Finalrunde: Die deutschen Tennis-Frauen treten in der Qualifikationsrunde des Billie Jean King Cups in Bestbesetzung an. Die Wimbledon-Halbfinalistin Maria und die aktuelle Nummer zwei Niemeier führen das Aufgebot von Kapitän Rainer Schüttler für das Duell am 14. und 15. April in Stuttgart an.

"Die Mädels waren alle sofort bereit, dabei zu sein und freuen sich schon riesig darauf, zu Hause zu spielen", sagte Schüttler: "Die Stimmung ist sehr positiv ? der Teamgeist war schon in Kroatien großartig." Im November hatte sich das Team, das nun Anna-Lena Friedsam, Laura Siegemund und Eva Lys komplettieren, mit einem 3:1-Erfolg in Rijeka den Klassenerhalt in der Weltgruppe gesichert.

