Marozsan verspürt „Stolz und Freude“ vor Abschiedsspiel

Dzsenifer Marozsan blickt ihrem Abschiedsspiel in der Fußball-Nationalmannschaft mit leicht gemischten Gefühlen entgegen. „Bisher verspüre ich ausschließlich Vorfreude. Aber ich weiß, dass ich auch emotionaler werden kann, wenn es dann konkret wird“, sagte die 30-Jährige in einem dfb.de-Interview mit Blick auf das am 11. April gegen Brasilien in Nürnberg. Es sei aber „eine riesengroße Ehre und nicht selbstverständlich, noch mal für Deutschland spielen zu dürfen“. Das Nationaltrikot werde sie „das letzte Mal voller Stolz und Freude tragen“.