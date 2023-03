NFL-Legende Gronk völlig geschockt: Diese Nachricht verhagelt ihm die gute Laune

March-Madness-Aus für Wildcats: Gronk-Reaktion geht viral

Das Lachen wich einem Entsetzen. Der schillernde Weggefährte von Superstar Tom Brady bei den New England Patriots und Tampa Bay Buccaneers schaute verdutzt in die Menge, fasste sich an den Kopf, fragte: „What? Really?“

Ja, wirklich. Die in der Süddivision an Nummer 2 gesetzten Arizona Wildcats sind schon in der erste Runde raus bei March Madness, der nationalen Meisterschaft im College-Basketball. Gronks Herzensteam - er war an derselben Uni - verlor mit 54:59 gegen die Princeton Tigers. Und Gronks Reaktion darauf ging im Anschluss im Netz viral.