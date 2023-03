RB nach 0:7 gefordert: „Sollte aus den Köpfen raus sein“

Fußball-Bundesligist RB Leipzig will nach dem 0:7-Debakel in Manchester schnell den Schalter umlegen.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig will nach dem 0:7-Debakel in Manchester schnell den Schalter umlegen. „Das war eine Riesenenttäuschung, aber das sollte jetzt aus den Köpfen raus sein. Wir sollten die Chance wahrnehmen, mit einem Erfolgserlebnis in die Länderspielpause zu gehen“, sagte Trainer Marco Rose vor der Partie beim VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky).