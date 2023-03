Verstappen Wettfavorit in Saudi-Arabien

Verstappen gilt als Favorit in Saudi-Arabien © AFP/SID/ANDREJ ISAKOVIC

Altmeister Fernando Alonso ist zumindest für die Buchmacher noch kein echter Sieganwärter in der noch jungen Formel-1-Saison. Der Spanier im plötzlich so starken Aston Martin wird für das zweite Rennen des Jahres in Saudi-Arabien (Sonntag, 18.00 Uhr MEZ/Sky) beim Sportwettenanbieter bwin mit einer Siegquote von 8,00 notiert. Großer Favorit ist Weltmeister Max Verstappen.