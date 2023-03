Formel 1: Lewis Hamilton macht deutlich, wie desillusioniert er ist

Lewis Hamilton wirkt bei der Pressekonferenz vor dem Rennwochenende in Saudi-Arabien desillusioniert und heizt die Spekulationen um seine Zukunft an. Ralf Schumacher glaubt, dass sein Teamkollege ihn „brechen“ könnte.“

Vor dem Saison-Auftakt in Bahrain wirkte Lewis Hamilton hochmotiviert, um nach einer Saison ohne Rennsieg im Jahr 2022 wieder anzugreifen - und vielleicht auch den angestrebten achten Weltmeistertitel zu erringen, der ihn zum alleinigen Rekordweltmeister machen würde.

Nur wenige Wochen später scheint alles anders. Nach dem Bahrain-GP ist Mercedes in der harten Realität angekommen. Der Wagen scheint nicht konkurrenzfähig zu sein. Selbst das Kundenteam Aston Martin hat den Silberpfeilen im ersten Saisonrennen den Rang abgelaufen und wirkt wie der erste Red-Bull-Jäger.

Bei der Pressekonferenz vor dem zweiten Rennwochenende in Saudi-Arabien wirkt Hamilton entsprechend konsterniert und schmallippig. „Nein“ antwortet er knapp auf die Frage, ob er das Gefühl habe, in diesem Jahr näher dran zu sein an Red Bull - das Gegenteil sei doch offensichtlich (das komplette Rennwochenende im SPORT1-Liveticker).