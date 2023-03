Klubrekord für die Panthers: "Mehr Tore als Torchancen"

Etwas mehr als zehn Minuten brauchten die Florida Panthers an einem denkwürdigen Abend für sieben Treffer, Rekord in der Geschichte der Franchise aus der Eishockey-Profiliga NHL. "So etwas habe ich noch nie gesehen. Es gab mehr Tore als Torchancen", sagte Trainer Paul Maurice nach dem Duell mit Rekordmeister Montreal Canadiens. Am Ende hieß es 9:5 für Florida.