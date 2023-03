NBA-Beben um die Ikone Michael Jordan?

Der frühere Basketball-Superstar Michael Jordan beschäftigt sich offenbar mit einem Teilverkauf seiner Anteile am NBA-Klub Charlotte Hornets.

Der frühere Basketball-Superstar Michael Jordan will sich offenbar aus der ersten Reihe der NBA-Bosse verabschieden: Er beschäftigt sich angeblich mit einem folgenschweren Teilverkauf seiner Anteile am NBA-Klub Charlotte Hornets.

NBA: Michael Jordan will angeblich nicht mehr Mehrheitseigner sein

Laut ESPN soll sich der 60-Jährige in „ernsthaften“ Gesprächen mit Hornets-Minderheitsaktionär Gabe Plotkin und dem Atlanta-Hawks-Minderheitseigentümer Rick Schnall befinden.

Jordan würde dem Bericht zufolge nach einem möglichen Deal eine Minderheitsbeteiligung behalten. Eine Einigung stehe demnach nicht unmittelbar bevor, es gebe aber beachtliches „Momentum“ in den Verhandlungen.

Plotkin wurde bekannt als Chef des milliardenschweren Hedgefons Melvin Capital. Im vergangenen Jahr war er in den Schlagzeilen, weil er sich mit einer Investition in die Videospielkette Gamestop schwer verzockte. An Plotkin hatte Jordan schon 2019 einen Teil seiner Anteile verkauft, auch der schon damals mitmischende Fondsmanager-Kollege Daniel Sundheim soll nun wieder im Boot sein. Seinerzeit betonte Jordan ausgiebig, dass er weiter der Lenker der Bobcats bleiben wolle - die Meinung hat sich inzwischen anscheinend geändert.