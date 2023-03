Vor Abschied: Herrmann lässt sich überraschen

Die scheidende Biathletin Denise Herrmann-Wick geht ohne emotionale Erwartungen in das letzte Rennen ihrer Karriere. "Mal schauen, ob man da im Wettkampf drüber nachdenkt, oder ob man so im Modus ist, dass man sagt: 'Killer bis zum letzten Meter'", sagte die 34-Jährige in der ARD: "Keine Ahnung, was kommt, ich lasse mich überraschen."

Generell sei sie gedanklich vom Moment des Abschieds noch weit entfernt, am Freitag (15.20 Uhr/ARD und Eurosport) steht zum Auftakt des Weltcup-Finals am legendären Holmenkollen das Sprintrennen an. "Es liegen noch drei Wettkämpfe vor mir, deshalb ist der Moment noch etwas weg", so Herrmann-Wick, die am Sonntag beim Massenstart in Oslo den letzten Wettkampf ihrer Karriere bestreiten wird. Zwischen Sprint und Massenstart findet am Samstag noch der Verfolger statt.