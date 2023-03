Hradecky ohne Wunschgegner: „Nehmen den, den wir kriegen“

Und zum Glück muss Leverkusen ja nicht lange warten, um herauszufinden, gegen wen es ins heiße Duell ums Halbfinale geht: Bereits am Freitag (13.00 Uhr) wird in der Zentrale der Europäischen Fußball-Union (UEFA) die Runde der letzten Acht der Europa League ausgelost. Und dass sich die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso auch im Viertelfinale nicht verstecken muss, hatte sie beim nie gefährdeten 2:0 (1:0) im Achtelfinal-Rückspiel bei Ferencvaros Budapest unter Beweis gestellt.

Hradecky sprach am RTL-Mikrofon von einer "reifen europäischen Leistung", sein Team sei "verdient weitergekommen". Und nun "wollen wir den Schwung mitnehmen", kündigte der Keeper an. Moussa Diaby (3.) und Amine Adli (81.) trafen in Budapest, Hradecky war weitgehend beschäftigungslos.