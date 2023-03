3. Liga: Borussia Dortmund II – FSV Zwickau (Sonntag, 14:00 Uhr)

Die Zweitvertretung des BVB will wichtige Punkte im Kellerduell gegen Zwickau holen. Die 16. Saisonniederlage kassierte Dortmund II am letzten Spieltag gegen VfB Oldenburg. Am vergangenen Spieltag verlor der FSV Zwickau gegen den FC Erzgebirge Aue und steckte damit die 14. Niederlage in dieser Saison ein. Im Hinspiel hatte Borussia Dortmund II die Nase vorn und feierte einen knappen 2:1-Sieg.