Europa League: Hammerlos für Bayer Leverkusen? Alle Infos zur Auslosung am Freitag

Am Freitag findet in Nyon die Viertelfinal-Auslosung in der Europa League statt. Wen erwischen die deutschen Teams? Mit Juventus Turin, Manchester United und Co. drohen Hammerlose.

Das Achtelfinale ist Geschichte - in der Europa League geht es langsam aber sicher in die heiße Phase.

Am Freitag, den 17. März, wird im Haus des europäischen Fußballs von Nyon das Viertelfinale ausgelost. Festgelegt werden dann außerdem schon die Paarungen für das Halbfinale und Finale, das in der Puskas Arena in Budapest stattfinden wird. (DATEN: Spielplan der Europa League)

Mit dabei ist mit Bayer Leverkusen nur noch ein deutsches Team, nachdem sich sowohl der SC Freiburg als auch Union Berlin am Donnerstag aus dem Wettbewerb verabschiedet haben. Mit dem Manchester United oder Juventus Turin droht der Alonso-Elf ein richtiges Hammerlos.

SPORT1 liefert alle Infos zur Auslosung.

Wann und wo steigt die Europa-League-Auslosung?

Die Auslosung des Viertelfinals der Europa League findet am Freitag, den 17. März um 13 Uhr im Anschluss an die Auslosung der Champions League statt. Durchgeführt wird die Auslosung in der Schweiz im Haus des Europäischen Fußballs in Nyon. Zusätzlich zum Viertelfinale werden dabei auch bereits mögliche Paarungen für das Halbfinale sowie das Finale gezogen.

So können Sie die Europa-League-Auslosung LIVE verfolgen:

TV: Sky Sport News

Stream: Sky Sport

Ticker: SPORT1.de

Europa League: Diese Teams sind für das Viertelfinale qualifiziert

Union Saint-Gilloise (BEL)

Bayer Leverkusen (GER)

Sporting CP (POR)

AS Roma (ITA)

FC Sevilla (ESP)

Juventus Turin (ITA)

Man United (ENG)

Feyenoord (NED)

Europa League: Wann finden Viertelfinale und Halbfinale statt?

Viertelfinale: 13. & 20 April 2023

Halbfinale: 11. & 18. Mai 2023

Wann und wo findet das Finale der Europa League statt?