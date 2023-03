Ajax-Star Timber auf dem Bayern-Radar: Wird er zur Pavard-Alternative?

Pavards Nachfolger schon in Sicht

Top-Klubs reißen sich um Timber

Bei der WM 2022 in Katar machte der 21-Jährige noch mal positiv auf sich aufmerksam – auch in dem System mit einer Dreierkette, auf die Julian Nagelsmann momentan setzt und in Zukunft weiter setzen will. Timber einer für Bayern? Noch sei „nichts konkret“, betont Hau, Pavards Verlängerung habe Priorität.