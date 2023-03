Ryanair verspottet Cristiano Ronaldo

Im Viertelfinale des King Cup of Champion wurde Cristiano Ronaldo bitter enttäuscht.

Unmittelbar vor der Halbzeitpause stand es zwar 2:0 für Al Nassr, den neuen Verein des Weltstars. Doch trotzdem kochte es in CR7 und er rastete aus.

Ronaldo-Wutanfall mit Konsequenzen

Was war passiert? Bei einem Konter befand sich der 38-Jährige kurz hinter der Mittellinie alleine auf dem Weg Richtung gegnerisches Tor. Durch den Pfiff des Schiedsrichters zur Pause wurde Ronaldo aber einer guten Chance beraubt. Er reagierte mit wütenden Gesten in Richtung des Unparteiischen und schoss den Ball mit aller Kraft in die Luft - weit über das Spielfeld hinaus.