Formel 1: Mercedes-Pilot Russell verrät Pikantes über WhatsApp-Gruppenchat mit Hamilton und Co.

Der Mercedes-Pilot spricht über rege Diskussionen der Formel-1-Stars via Gruppenchat. Der WhatsApp-Initiator hat in der vergangenen Rennsaison schon einmal hart durchgegriffen.

In der Formel 1 rangeln sich die Fahrer nicht nur auf der Strecke, sondern tragen ihre Kämpfe in einem eigens eingerichteten WhatsApp-Chat aus, wie Mercedes-Pilot George Russell im Podcast „The Fast and The Curious“ preisgab.