Guardiola schwärmt: "Sie sind das spielstärkste Team in Europa"

So auch in der Champions League, wo die Citizens im Achtelfinal-Rückspiel RB Leipzig mit 7:0 rauswarfen und damit ihre Titelambitionen auf imposante Weise untermauerten.

Dennoch sieht Guardiola sein Team nicht als spielstärkstes in Europa an, obwohl ManCity in der laufenden Saison durchschnittlich auf dominante 65 Prozent Ballbesitz in der Königsklasse kommt. (NEWS: Legenden huldigen Haaland)