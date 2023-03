Formel 1, Haas: Sanktionsbruch? Rennstall wehrt sich!

Nachdem am Dienstag durch den US-Sender PBS Vorwürfe aufkamen, dass Haas Automation gegen die US-Sanktionen, die gegen Russland nach dessen Angriff auf die Ukraine erlassen wurden, verstoßen habe, haben nun sowohl der Haas-Konzern als auch das gesponserte Formel-1 -Team Money Gram Haas F1 ein Statement abgegeben.

Auf der Homepage des Haas-Rennstalls wurde dazu eine verkürzte Version des Haas-Statements veröffentlicht. Darin wurde erklärt, dass die in dem PBS-Bericht erhobenen Vorwürfe falsch seien - „sowohl in ihrem Gesamteindruck als auch in vielen einzelnen Aussagen“.