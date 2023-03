Eishockey: Sexismus und Rassismus-Skandal erschüttern Frauen-Team in Harvard

Heftige Vorwürfe erschüttern die renommierte Harvard-Universität. Im Fokus steht das Eishockey-Team der Frauen, in dem seit Jahren unglaubliche Dinge passieren sollen.

In einem ausführlichen Bericht von The Athletic beschreiben zahlreiche Ex-Spielerinnen erschütternde Zustände innerhalb der Mannschaft während der vergangenen 20 Jahre.

Was war geschehen? Bei der obligatorischen Einführungswoche sei es immer wieder zu massiven sexistischen sowie menschenverachtenden und zynischen Verfehlungen gekommen, hieß es. So mussten Erstsemesterinnen nicht nur Kostüme tragen, die sie als „unangenehm“ bezeichneten, sondern auch die sogenannte „Freshmen Fun Night“ über sich ergehen lassen.

Auch andere Dinge klingen wie die schlimmste Seite des College-Sports: Dem Bericht zufolge sei es ebenso vorgekommen, dass sie „in ein Badezimmer getrieben wurden, wo das Licht ausgeschaltet und die Abflüsse mit Klebeband abgedeckt waren, und sie aufgefordert wurden, so lange zu trinken, bis der Alkohol oder die aufgewärmten Biere ausgetrunken waren.“

Heftige Vorwürfe: „Hunger Games für die Psyche“

Eine Spielerin aus der Saison 2016/‘17 äußerte sich bei The Athletic, alles im Team drehe sich um das Verletzen von Schamgrenzen. Ein Elternteil einer anderen ehemaligen Spielerin bezeichnete die Vorgänge im Team sogar als „Hunger Games für die Psyche“ - in Anlehnung an die US-amerikanische Science-Fiction-Filmreihe „Die Tribute von Panem“.