Wegen Piqué? Shakira weinend nach einem Auftritt in New York gesichtet

Seit der Trennung zwischen Shakira und Gerard Piqué kommt es immer wieder zu Sticheleien und Provokationen zwischen den beiden. Die Sängerin ist nun weinend nach einem Konzert in New York gesichtet worden.

Shakira wurde nach ihrer ersten Live-Performance des neuen Songs „BZRP Music Sessions Vol. 53″ gegen Ex-Freund Gerard Piqué, weinend in einem New Yorker Süßwaren-Laden gesichtet.

Die Sängerin sprach in dem Laden mit einer Frau und kämpfe dabei mit ihren Tränen. Laut der Sun war sie mit den gemeinsamen Kindern, Milan und Sasha in New York unterwegs. Der Grund für ihren Emotionsausbruch ist unklar.

Die 46-Jährige hatte am vergangenen Freitag einen Auftritt in der „Tonight Show“. In der Show von Jimmy Fallon erklärte sie den Ursprung für den „Disstrack“ gegen ihren Ex: „Es ist ein gesunder Weg, meine Emotionen zu kanalisieren“.