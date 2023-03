Nächster Rückschlag für Werder Bremen

FIFA 23: Bittere Woche für Werder Bremen

Durch das Aus im DFB-ePokal steht damit fest, dass die Grün-Weißen die kompetitive Saison in FIFA 23 ohne einen Titel auf Klubebene beenden werden. Erst in der vergangenen Woche war die eSports-Abteilung von Werder Bremen in den Playoffs zum Grand Final der Virtual Bundesliga Club Championship am FC Augsburg gescheitert.