Europa League LIVE im Free-TV: Hier laufen Freiburg - Juve, Union & Leverkusen

Europa League LIVE: SC Freiburg - Juventus Turin

Der SC Freiburg erspielte sich in Turin vor sieben Tagen eine ordentliche Ausgangslage, meinte Streich - der jüngst seinen Vertrag beim Sportclub verlängert hatte : „Mit dem Ergebnis werden wir alles dafür tun, dass wir vielleicht am Ende die Sensation schaffen.“ (Europa League: SC Freiburg - Juventus Turin um 18.45 Uhr im LIVETICKER)

Alle Infos zu Freiburg - Juve:

Freiburg: Grifo nur auf der Bank

Den Sprung in den Kader hat Philipp Lienhart nicht geschafft. Der Innenverteidiger laboriert noch an den Folgen einer Oberschenkelprellung.

Deutlich mehr Rotation gibt es in der Elf der Italiener. Trainer Massimiliano Allegri hat gleich fünfmal durchgewechselt. So ist Leonardo Bonucci sogar nicht mal im Kader von Juve.

Europa League Achtelfinale: Die Aufstellungen

Achtelfinale Europa League: Union Saint-Gilloise - Union Berlin

Den Belgiern steht die Mannschaft von Trainer Urs Fischer schon zum zweiten Mal im laufenden Wettbewerb. In der Vorrunde hatten die Eisernen in Belgien gewonnen. Nun soll wieder ein Sieg her, auch wenn man in der Hauptstadt seit vier Spielen in Folge auf einen Erfolg wartet.