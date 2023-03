Anzeige

FC Bayern München: TV-Expertin Tabea Kemme kritisiert FCB als "rückschrittlich" TV-Expertin kritisiert Bayern

Die Frauen des FC Bayern werden im Meisterschaftsduell gegen den VfL Wolfsburg trotz hoher Nachfrage nicht in der Allianz Arena spielen. TV-Expertin Tabea Kemme kritisiert die FCB-Verantwortlichen.

30 Minuten - so lange hat es gedauert, bis das Top-Spiel in der Frauen-Bundesliga zwischen dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg am kommenden Wochenende (25. März) ausverkauft war.

Während der Instagram Account der Bayern-Frauen dies freudig verkündete, machte sich bei vielen Anhängern Frust breit. Denn das Spiel wird im Stadion am FCB-Campus stattfinden, das lediglich 2.500 Zuschauer fasst. Viele Interessierte an Tickets gehen so leer aus.

Bei einem Durchschnitt von 2.079 Zuschauern pro Heimspiel war bereits im Vorfeld zu erwarten, dass die Top-Partie (Erster gegen Zweiter) auf großes Interesse der Fans stoßen wird. Schnell wurde deswegen die Forderung ausgesprochen, das Spiel in der Allianz Arena auszutragen.

Tabea Kemme kritisiert FC Bayern

„Dann ab in die Allianz Arena umziehen, da passen noch mehr rein“, kommentierte die ehemalige Nationalspielerin und heutige TV-Expertin Tabea Kemma deshalb den Instagram-Post.

Denn das Stadion der Männer im Münchner Norden wäre verfügbar, würde sonst aufgrund der Länderspielpause sogar ungenutzt bleiben. Außerdem spielen die Frauen bereits am kommenden Dienstag (21. März) in der Champions League gegen den FC Arsenal in der Allianz Arena.

Bei t-online bestätigte der Klub jedoch, dass ein Umzug in die Allianz Arena nicht stattfinden wird - zum Ärger von Kemme.

„Wir feiern, dass innerhalb von 30 Minuten das Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern München und Wolfsburg ausverkauft ist. 2.500 Tickets“, sagte Kemme zu t-online. „Dies sei „eine rückschrittliche Entwicklung“, denn es beweise, dass der aktuell hohen Nachfrage an Frauenfußball in Deutschland kein Angebot gemacht werden könne.