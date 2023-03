2. Bundesliga: Vor Niedersachsenderby: Braunschweiger Spieler bedroht

Wie die Polizeiinspektion Gifhorn mitteilte, waren durch bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag an den Anschriften der Spieler blau-gelbe Holzkreuze aufgestellt worden. Zudem stellten die Ordnungshüter nicht näher definierte Flüssigkeiten auf dem Boden der Tatorte fest. (NEWS: Alles Wichtige aus der 2. Bundesliga)

„Was hier heute Nacht passiert ist, damit wurden alle Grenzen deutlich überschritten. Was hat das noch mit Rivalität vor einem Derby zu tun?“, sagte Eintracht-Geschäftsführer Wolfram Benz in einer Pressemitteilung vor der Partie am Sonntag ( ab 13.30 Uhr im LIVETICKER ): „Spieler und ihre Familien zu bedrohen, ist völlig inakzeptabel, solche Aktionen sind einfach nur beschämend.“

Der Klub aus der 2. Bundesliga werde „alles Notwendige dafür tun, damit sich unsere Spieler und ihre Familien sicher fühlen können und werden die Polizei mit all unseren Möglichkeiten unterstützen, die Vorfälle aufzuklären“, fügte Benz an: „Wir appellieren an unsere Fans: Bleibt cool und lasst Euch auf keinen Fall aus der Emotion heraus zu unüberlegten Aktionen hinreißen.“ Es gelte, die Rivalität sportlich auszutragen „und die Antwort auf diese geschmacklose Tat von wenigen einzelnen Personen am Sonntag auf dem Platz“ zu geben. (Tabelle der 2. Bundesliga)