Statt Weltreise oder Luxus-Auto! Fan kauft sich für 160.000 Dollar lieber einen CSGO-Skin

Manchmal nimmt Fan-Liebe unfassbare Dimensionen an! Erst jüngst wurde bekannt, dass ein Skin innerhalb von Counter-Strike: Global Offensive für knapp 160.000 US-Dollar den oder die Besitzer:in wechselte.

Eine Wohnung, ein Auto oder doch vielleicht eine Weltreise? Die Liste an Dingen, die man mit einer Summe von 160.000 Dollar erleben oder kaufen kann, ist lang. Sehr lang. Doch anstatt sich ein neues Heim oder einen fahrbaren Untersatz zu gönnen, investierte ein Fan von CSGO jene Summe in eine optische Veränderung der im Spiel existierenden digitalen Variante einer AK-47.

Ein bisschen Farbe und vier Sticker

Auf einer chinesischen Tradingplattform wurde eine spezielle farbliche Anpassung der AK für einen Preis von knapp 160.000 Dollar verkauft, jedoch ist es nicht etwa die Farbe an sich, die die Summe in die Höhe trieb. In Counter-Strike: Global Offensive lassen sich die verschiedenen Waffen zudem mit Stickern versehen, die ebenfalls über unterschiedliche Wertigkeiten verfügen.