EuroLeague: Bonga: "Wissen, dass Alba wahrscheinlich genug von uns hat" Bayern heiß auf ALBA

Dramatisches Ende! Letzte Bayern-Aktion entscheidet Topspiel

SID

Andrea Trinchieri ist heiß! Bayern Münchens Trainer kann Teil fünf der deutschen Basketball-Saga gegen ALBA Berlin kaum erwarten.

„Jeder Sieg gegen ein Team, auf das man noch einmal trifft, ist wichtig, denn du setzt den Ton“, sagte der Italiener vor dem Rückspiel in der EuroLeague am Freitag (20.30 Uhr/Magenta Sport) in der bayerischen Landeshauptstadt.

Da es das fünfte Duell in dieser Saison mit dem deutschen Meister sei, multipliziere „das nur unser Verlangen nach einem starken Spiel“, so Trinchieri.

Die Bilanz steht bei 3:1 Siegen für die Münchner, ALBA konnte bislang lediglich das Bundesliga-Hinspiel im Januar gewinnen. Am 4. März hatte ALBA zuletzt in der Liga verloren, davor waren sie Mitte Februar im Pokal-Halbfinale am Erzrivalen gescheitert. (BBL-Tabelle)

„Wir wissen natürlich, dass ALBA wahrscheinlich genug von uns hat nach den letzten Niederlagen, aber für uns ändert sich nichts - wir wollen unbedingt wieder gewinnen“, sagte Bayern-Profi Isaac Bonga.

So wollen die Berliner den FC Bayern schlagen

ALBA-Coach Israel Gonzalez gab zu: „Bayern hat in unseren letzten beiden Duellen jeweils besser gespielt. Um München am Freitag zu schlagen, müssen wir in der Schlussphase aktiver sein und an einigen Details unseres Spiels arbeiten.“

In der EuroLeague-Tabelle geht es nur noch für die Bayern um etwas - zumindest theoretisch. Bei elf Siegen und 17 Niederlagen wollen die Münchner ihre minimale Playoff-Chance wahren. ALBA ist mit sieben Siegen und 21 Pleiten abgeschlagen Tabellenletzter.