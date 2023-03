Premier League: Saison-Aus für Klopps Hoffnungsträger bei Liverpool

Der FC Liverpool muss nach dem Aus in der Champions League den nächsten Dämpfer verkraften.

Der 18-Jährige schaffte im Team von Trainer Jürgen Klopp in der zweiten Saisonhälfte seinen Durchbruch, kam in der Premier League unter anderem zu sechs Startelfeinsätzen im defensiven Mittelfeld.

„Es ist sehr traurig, mich von dieser unglaublichen Saison zu verabschieden, aber ich weiß, dass das Teil des Fußballs ist und mich mental und physisch nur stärker machen wird“, schrieb der hochbegabte Spanier weiter, der für Liverpool eine der wenigen positiven Erscheinungen in einer weitgehend enttäuschenden Saison darstellte.

Auch Thiago bei Liverpool verletzt

Bajcetic bedankte sich abschließend bei den Fans für die Unterstützung. Beim Spiel gegen Real Madrid am Mittwoch (0:1) stand er Klopp bereits nicht mehr zur Verfügung. Nach dem Achtelfinal-Abschied der Reds in der Königsklasse hat Liverpool keine realistischen Titelchancen mehr in dieser Saison.