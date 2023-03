Infantino: Kein Saudi-Sponsoring bei der Frauen-WM

Nach der Kritik an einem möglichen Engagement wird die Tourismusbehörde Saudi-Arabiens nicht als FIFA-Sponsor bei der Frauenfußball-WM auftreten.

Nach der harschen Kritik an einem möglichen Engagement wird die Tourismusbehörde Saudi-Arabiens nicht als Sponsor des Weltverbands FIFA bei der Frauenfußball-WM im Sommer (20. Juli bis 20. August) auftreten. „Es gab Gespräche, aber es nicht zu einem Vertrag gekommen. Es war ein Sturm im Wasserglas“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino am Donnerstag in Kigali.