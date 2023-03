Lamento nach Wiederwahl: Infantino fühlt sich unverstanden

Der wiedergewählte FIFA-Präsident Gianni Infantino fühlt sich von den Medien unverstanden und hat kein Verständnis für die immer wieder aufkommende Kritik an seiner Amtsführung beim Fußball-Weltverband. "Ich verstehe nicht, warum einige von Ihnen so gemein sind", sagte der Schweizer während eines 15 Minuten dauernden Monologs bei der Pressekonferenz nach dem FIFA-Kongress am Donnerstag in Kigali: "Ich arbeite hart. Ich stehle nicht, ich profitiere nicht."