Olympia-Bewerbung: Weikert hofft auf Special-Olympics-Schub

Präsident Thomas Weikert vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) verspricht sich von den Special Olympics World Games in Berlin einen Schub für eine mögliche deutsche Olympia-Bewerbung. „Das wird eine Riesenveranstaltung. Nicht nur für diejenigen, die geistig behindert sind, sondern wir erhoffen uns natürlich auch Rückenwind für eine mögliche Bewerbung für Paralympische und Olympische Spiele“, sagte Weikert dem SID am Mittwoch beim Parlamentarischen Abend in der Bundeshauptstadt.

Friedhelm Julius Beucher, der Präsident der Deutschen Behindertensportverbandes (DBS), teilt Weikerts Meinung: "Das zeigt: Deutschland kann Großereignisse. Die Begeisterung der Menschen wird letztlich zu dem Ergebnis führen, dass man sagt: Sowas muss man öfter haben." Letztmalig hatten Olympische Spiele 1972 in München auf deutschem Boden stattgefunden. Im gleichen Jahr stiegen die Paralympischen Spiele in Heidelberg.

Die Special Olympics, bei denen sich mehr als 7000 Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt in 26 Sportarten miteinander messen, werden vom 17. bis 25. Juni erstmals in Deutschland ausgetragen. Laut Beucher sei das inklusive Sportevent auch wichtig, um Menschen mit geistiger Behinderung den Zugang zu Regelsportvereinen zu ermöglichen. „Da muss noch etliches an Barrieren in den Köpfen beseitigt werden, bevor man an andere Barrieren kommt. Da erwarte ich mehr Öffnung“, sagte Beucher.