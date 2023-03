Hertha-Coach Schwarz fehlt im Training

Hertha BSC muss in der Vorbereitung auf das Kellerduell bei der TSG Hoffenheim am Samstag vorübergehend auf Cheftrainer Sandro Schwarz verzichten.

Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss in der Vorbereitung auf das Kellerduell bei Schlusslicht TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) vorübergehend auf Cheftrainer Sandro Schwarz verzichten. Der 44-Jährige leidet an einem Magen-Darm-Infekt, wird aber aller Voraussicht nach bereits am Freitag ins Tagesgeschäft zurückkehren und die Mannschaft auch ins Kraichgau begleiten.