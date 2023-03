Champions League: Bayern, Real, City? Dieser Gigant ist die CL-Schießbude!

Die Champions League geht in die heiße Phase. Nur noch acht Teams sind im Rennen um die begehrteste Vereinstrophäe Europas. Beim Blick auf die Gegentore der Viertelfinalisten staunt jedoch so mancher Fan.

Reals schwarze Serie

Allerdings reiht sich Spaniens Rekordmeister bei den Gegentoren in der laufenden CL-Saison am Tabellenende ein. Schon ganze achtmal zappelte der Ball im Real-Netz. Vom dritten Gruppenspieltag bis zum Achtelfinal-Hinspiel beim FC Liverpool hagelte es fünf Spiele in Folge, in denen nicht die Null stand.